مصادر عربية : الشرع “مرتاح” لمبادرة “مشعل” والاتصالات مع حماس تتفاعل..

دمشق/ وكالات/

ارتفاعٌ ملحوظ خلال الأسبوع الماضي شهدته الاتصالات بين المستوى السياسي في حركة حماس وبين فعاليات أساسية في الإدارة الجديدة بالدولة السورية.

ساهم في ارتفاع مستوى التنسيق والاتصالات موقف القيادي البارز في حركة حماس خالد مشعل العلني في دعم ومساندة ثورة الشعب السوري.

وكانت تقارير قد ذكرت بأن مشعل أجرى اتصالا هاتفيا بالقائد السوري الجديد أحمد الشرع.

لكنّ الأخير أظهر تقديره وارتياحه للتصريح الذي أطلقه بالصوت والصورة مشعل وهو يتقدّم باسم الشعب الفلسطيني بالتهنئة للشعب السوري الشقيق.

ويُشير دبلوماسيون أجانب إلى أن موقف النظام السوري السابق من قيادة حماس وتحديدا من مشعل والمقربين منه قدم مساهمة أساسية في رفع رصيد الحركة لدى الإدارة الجديدة في دمشق حيث يتم إجراء اتصالات تنسيقية في هذه المرحلة قد تؤدي إلى استثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي من قرار السلطات السورية الجديدة إغلاق جميع مكاتب الفصائل والمنظمات الفلسطينية في دمشق وتحديدا تلك التي كانت محسوبة على النظام السوري السابق.