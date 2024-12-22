إسرائيل تبعث برسالة هامة إلى الجولاني ..

القدس المحتلة/سما/

تحت ذرائع أمنية أبلغت إسرائيل من خلال رسالة بعثت بها إلى حكام سورية الجدد أنها لن تنسحب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط النظام .

ورغم الرسائل المعتدلة التي أعلن عنها زعيم هيئة تحرير الشام احمد الشرع قبل نحو أسبوع أنه لا ينوي الصراع مع إسرائيل ، أفادت صحيفة يديعوت احرنوت أن تل أبيب اوصلت رسالة إلى السلطة السيادية الجديدة في دمشق مفادها : لن نقبل أي محاولة من قبل الجهاديين الوصول إلى جنوب سوريا. وأضافت إسرائيل توضيحا: إذا بدا أن هناك طرفا مسؤولا في سوريا فسنفكر في نقل المنطقة العازلة إليه. ولكن طالما لم يكن هناك أي شيء، فسوف نستمر في القلق بشأن أمننا.

وبعد أيام قليلة، قال الجولاني إنه حتى بعد الإطاحة بنظام الأسد، ستواصل سوريا الالتزام باتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، ودعا المجتمع الدولي إلى التأكد من أن إسرائيل ستظل ملتزمة به.

في غضون ذلك، أضافوا في تل ابيب في رسالتهم أن الجيش الإسرائيلي دخل المنطقة العازلة لأسباب تتعلق بالدفاع والأمن الإسرائيليين، خوفا واستعدادا لاحتمال وقوع أحداث مماثلة لتلك التي وقعت في 7 أكتوبر 2023 . وأوضحوا "لن نسمح بحدوث ذلك".

في اجتماع الكابنيت السياسي والامني الأمني الذي عقد في وقت سابق الاحد في قيادة المنطقة الشمالية، تناول المشاركون الوضع في سوريا ولبنان، وكان هناك تعمق في المراجعات التي تلقوها. التقييم في إسرائيل هو أن المتمردين يحاولون تقديم صورة معينة للعالم الغربي، لكنهم في تل ابيب يبقون وأعينهم مفتوحة عندما يتعلق الأمر بما يحدث في سوريا.

منذ سقوط نظام بشار الأسد ، احتلت اسرائيل المنطقة العازلة بين البلدين، تخت ذريعة تحييد التهديدات.

وأفادت قناة الميادين اللبنانية" أن الجيش الإسرائيلي أنشأ 7 نقاط عسكرية دائمة على طول الشريط العازل (مع سوريا) في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة.

كما أفاد المصدر نفسه أن النقطتين 1 و2 الواقعتين في منطقة جبل الشيخ "تشرفان على دمشق وريفها الغربي".