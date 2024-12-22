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ترامب: سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا..

الإثنين 23 ديسمبر 2024 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا..



واشنطن / وكالات /

كرر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تصريحاته وأكد إنه سيوقف ما وصفها بالفوضى في الشرق الأوسط، كما سيوقف الحرب في أوكرانيا ويمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وأعاد ترامب التذكير بكلامه السابق بأن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى) والحرب بين روسيا وأوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان رئيسا للولايات المتحدة.

كما ذكر ترامب في تصريحاته اليوم أنه عندما يتولى السلطة سيتوقف عن "الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف"، كما سيوجه الجيش لإنشاء منظومة قبة حديدية لحماية السماء الأميركية، من دون أن يحدد الطرف الذي قد يهدد البلاد.

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