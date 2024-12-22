444 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر دامية في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٤٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٢ شهيدا و ٥٤ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٢٥٩ شهيدا و ١٠٧٦٢٧ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣.

جنوب قطاع غزة

واستشهد خمسة مواطنين وصلوا الى مشفى ناصر الطبي بخانيونس من عناصر التأمين الذين ارتقوا خلال غارة استهدفت سيارة غربي المدينة فجر اليوم.

واصيب في الغارة اكثر من عشرين مواطنا.

وارتقى سبعة شهداء بقصف طائرات الاحتلال خيامًا تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم الشقيقان بشار وهيثم أحمد أبو ستة

والمواطنان عزيز وعلي ماض والمواطن أحمد زايد عبد العال والطفلة كراز عبد العال ويزن شاهين وجميعهم نازحون من رفح.

وسط قطاع غزة

وارتقى ١٥ شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة بينهم عشرة في مخيط مدرسة تووي نازحين في مخيم النصيرات خلال 24 ساعة

كما استشهد خمسة مواطنين بقصف متكرر على مخيم البريج وسط القطاع.

وواصل جيش الاحتلال نسف المنازل في شمال مخيم النصيرات

شمال القطاع

وانتشل مسعفون جثمان شهيد ومصابين بعد إستهداف منزل يعود لعائلة "الجندي" في منطقة الشعف شرقي مدينة غزة.

وكان عدد من المواطنين أصيبوا بقصف استهدف حي الزيتون فيما ارتقا شهيدان بقصف على حي الشجاعية شرق غزة.

وواصل جيش الاحتلال قصف محيط مشفى كمال عدوان الذي ظل محاصرا واستشهد عدد من المواطنين في محيطه.

كما اصيب خمسة مواطنين في محيط مشفى العودة الذي نقل اليه جثمان شهيد من منطقة الشيخ زايد شمال مخيم جباليا.