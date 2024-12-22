  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وإصابات جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس

الأحد 22 ديسمبر 2024 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وإصابات جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس



غزة/سما/

استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تأوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا باستشهاد 7 مواطنين وإصابة عدد آخر بقصف مُسيّرات إسرائيلية خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

 وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 46 مواطنا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي سياق متصل، تعيش مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة وضعًا كارثيًا، حيث تتكدس الجثث في الممرات منذ الأمس دون القدرة على دفنها بسبب القصف المستمر.

وأكد شهود عيان أن العشرات من المرضى والطواقم الطبية عالقون داخل المستشفى، محرومون من أبسط مقومات الحياة، مع نفاد الطعام والمياه وانقطاع الكهرباء.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال واصلت قصف المستشفى بشكل مكثف بالقنابل وقذائف المدفعية، واستهدفت أقسام النساء والولادة والأطفال حديثي الولادة برصاص القناصة، مما أدى إلى أضرار جسيمة في المبنى وقطع الاتصال مع الطواقم الطبية داخله.

وكان استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم، جراء استهداف محيط المستشفى، في ظل استمرار المناشدات العاجلة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى وسط صمت دولي تجاه الجرائم المتصاعدة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث أسفرت الغارات عن استشهاد أكثر من 45,259 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية. ولا تزال آلاف الجثث تحت الأنقاض وفي الشوارع، بينما تُمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم بسبب كثافة النيران الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

"السنوار 2".. من هو الأسير الذي يخشى الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراحه؟

"الخنوع والجبان".. حرب كلامية تشتعل بين نتنياهو وغانتس

"لوموند": بعد غزة.. فوضى عالمية جديدة

وزير إسرائيلي: الأولوية لصفقة شاملة والاستيطان في القطاع "نُكتة"

قطر تهدد الاتحاد الأوروبي..

عدوان جوي أمريكي بريطاني على صنعاء (فيديو)

تفاصيل محاولة إنقاذ فاشلة لأحد الأسرى الإسرائيليين في غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-12-22_20-47-39

تفاصيل محاولة إنقاذ فاشلة لأحد الأسرى الإسرائيليين في غزة

رئيس الموساد يوصي بمهاجمة إيران ردا على هجمات الحوثيين

67684b9c4236042a5247c754

"سرايا القدس" تعرض مشاهد استهدافها لجنود وآليات إسرائيلية (فيديو)

photo_2024-12-22_20-09-06

تقارير: الصفقة مع حماس قد تتم الأسبوع المقبل..

photo_2024-12-22_15-42-42

"الخنوع والجبان".. حرب كلامية تشتعل بين نتنياهو وغانتس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية