بالفيديو: "سرايا القدس" تعرض مشاهد استهدافها لجنود وآليات إسرائيلية

غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد من استهدافها بالعبوات جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلين في محيط منطقة الخزندار غرب التوام شمالي قطاع غزة.

وأوضح الإعلام الحربي في "سرايا القدس" أنه "بعد الاستيلاء على طائرة استخبارية للعدو من طراز (ماتركس) بتاريخ 21 نوفمبر 2024"، قمنا بتحديد إحداثيات تموضع آليات وقوات العدو في محيط منطقة الخزندار شمال غزة".



وأبانت اللقطات، وفق ما ذكرت "السرايا" في الفيديو"، لحظة "تجهيز مسبق للعبوات الأرضية بمحيط منطقة الخزندار غرب التوام شمال غزة".

ووثق فيديو "سرايا القدس" لحظة "تموضع الآليات المستهدفة في حفل العبوات المعد مسبقا من مجاهدينا"، بالإضافة إلى "وصول الآلية المستهدفة إلى منطقة المقتل (نقطة الكمين)".

وأظهر المشاهد أيضا "مكان تجهيز العبوات الأرضية من نوع ثاقب ورعد"، و"انفجار عبوة الأفراد وتصاعد الدخان في الزاوية العمياء المقابلة لمنظومة المراقبة".

كما أبان الفيديو "تغطية نارية ودخانية من مكان تنفيذ العملية"، و"إجلاء طائرة مروحية للقتلى والجرحى في العملية".



وأعلنت "سرايا القدس" اليوم الأحد، أنها "قصفت بقذائف الهاون تجمعات جنود العدو الصهيوني في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأضافت في بيان آخر: "دمرنا آلية عسكرية صهيونية بعبوة من نوع (ثاقب - برميلية) -زرعناها مسبقا- خلال توغلها بمحيط عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة".

وقالت "السرايا" في بيان إضافي: "قصفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى بصواريخ (107) حشود العدو الصهيوني وسيطرنا على طائرة استطلاعية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية في مناطق التقدم شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وفي عملية نوعية ذكرت سرايا القدس في بيان: "تمكن أحد استشهاديينا الأبطال اقتحام ناقلة جند صهيونية وتنفيذ عملية نوعية بتفجير عبوة العمل الفدائي وسط الجنود بداخلها المتوغلين عند مدخل أبراج العودة في عزبة بيت حانون.



وتابعت في بيان آخر: بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال شمال النصيرات.. أبلغوا تمكنهم من تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار بآلية عسكرية صهيونية متوغلة شمال المخيم الجديد بجوار مسجد شهداء القدس مؤكدين وقوع طاقمها بين قتيل و جريح.

