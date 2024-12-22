"القسام" تعرض مشاهد لعدد من عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي (فيديو)

غزة/سما/

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل شمال قطاع غزة، ضمن "كمائن الصمود والتحدي".



ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات العدو في محاور التوغل شمال قطاع غزة".

وأبانت لقطات فيديو "القسام" لحظة "استهداف دبابة ميركافا في حارة الدقعة"، "استهداف ناقلة جند في ساحة الخلفاء الراشدين".

كما وثق الفيديو لحظة "قنص جندي في شارع أبو العيش وسط جباليا"، بالإضافة إلى "تفجير عبوة أرضية في عدد من الجنود".

وعقب مشاهد تظهر "مقاتلا يجهز قذيفة"، أبانت اللقطات لحظة "استهداف منزل تحصنت فيه قوة صهيونية خاصة غرب جباليا البلد".

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