"القسام" تستهدف ناقلات جند وقوة إسرائيلية

غزة/سما/

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأحد، أنها استهدفت ناقلات جند للجيش الإسرائيلي، وقوة من 9 جنود، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى.



وصدرت عن "القسام" منذ صباح اليوم الأحد، بيانات عدة جاء فيها: «



- كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بعبوة العمل الفدائي في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

- تمكن مجاهدو القسام من قنص ضابط صهيوني في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

- كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بعبوة العمل الفدائي غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

- تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية قوامها 9 جنود تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" وأقعوا أفرادها بين قتيل وجريح غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

- كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بعبوة شديدة الانفجار غرب مدينة بيت حانون شمال القطاع».

وأمس السبت، أصدرت "القسام" بيانا أعلنت فيه أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 3 جنود إسرائيليين طعنا بالسكاكين، واغتنام أسلحتهم واقتحام منزل وقتل جنديين آخرين.