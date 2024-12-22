الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق عملياته شمالي قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن قواته توسع نطاق عملياتها في شمالي قطاع غزة، وانتقلت من بيت لاهيا إلى غرب بيت حانون.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة "إكس"، قال الجيش الإسرائيلي إن "قوات اللواء كافير تواصل عملياتها شمالي القطاع، بعد الانتهاء من العملية في بيت لاهيا، والتي قضت خلالها القوات على العديد من المخربين ودمرت بنى تحتية إرهابية فوق وتحت الأرض"، على حد زعمه.

وأضاف: "بدأت القوات صباح اليوم (الأحد)، عملياتها غرب بيت حانون، بعد معلومات استخباراتية عن تواجد مخربين وبنية تحتية إرهابية في المنطقة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه قبل دخول القوات إلى غرب بيت حانون "قامت طائراته جنبا إلى جنب مع قصف مدفعي من لواء 215، بمهاجمة أهداف في المنطقة بما في ذلك تجمعات لمسلحين وبنى تحتية لحركة حماس"، حد تعبيره.

وزعم الجيش في بيانه أن قواته المتوغلة في بيت حانون "تمكنت من القضاء على عدد من المخربين وتدمير بنى تحتية إرهابية في المنطقة".

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، في عملية يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب من خلالها باحتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.