  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تفرج عن مختطفين لبنانيين وتواصل التفجير في الجنوب

الأحد 22 ديسمبر 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تفرج عن مختطفين لبنانيين وتواصل التفجير في الجنوب



القدس المحتلة/سمام

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن خمسة مواطنين لبنانيين، عند معبر رأس الناقورة الحدودي، بعد اختطافهم عقب وقف إطلاق النار.

وأفادت تقارير لبنانية بأن الصليب الأحمر نقل المحررين إلى إحدى مستشفيات صور لإجراء الفحوص الطبية، تمهيدًا لتسليمهم إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بمدينة صيدا.

وذكرت التقارير أن المفرج عنهم هم رأفت وعلي ويوسف الأحمد قاسم، وأحمد وجعفر حيدر جعفر.


وفي سياق متصل، يواصل الاحتلال اعتداءاته المتكررة على القرى الجنوبية في لبنان، حيث أفادت الوكالة اللبنانية بأن قوات الاحتلال فجرت عددًا من المنازل في منطقة حانين بقضاء بنت جبيل.

وذكرت الوكالة أن عددًا من قرى وبلدات القضاء تتعرض لعمليات تفجير منذ وقف إطلاق النار، في ظل احتلال إسرائيلي للقرى الحدودية.


من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه كشف مجمعًا قتاليًا في جنوب لبنان يحتوي على ثمانية مخازن للأسلحة فوق الأرض وتحتها، مرتبطة بشبكة أنفاق.

كما زعم أنه اكتشف وسائل اتصال وصواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة. وأشار، في بيان، إلى تدمير الموقع ومصادرة الأسلحة الموجودة فيه.

كما ادعى الجيش الإسرائيلي أنه عثر على موقع إطلاق صواريخ موجهة نحو بلدات في شمال إسرائيل، مدعيًا تدميرها بالكامل في إطار العمليات المستمرة جنوب لبنان.

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى مواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعدتها إسرائيل في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل 275 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان حتى نهاية السبت، ما أدى إجمالا إلى سقوط 30 شهيدا و37 جريحا.

الأكثر قراءة اليوم

القسام تبث مشاهد للمرة الأولى تجمع قادة حماس هنية والسنوار والعاروري (فيديو)

"في خطاب ناري"... لابيد يتعهد بإسقاط حكومة نتنياهو

يديعوت: حماس قد توافق على نفي سجناء إلى دولة ثالثة

لازاريني : قد نضطر للتوقف عن العمل إذا طبقت اسرائيل قوانينها نهاية الشهر القادم..

«سلاح أبيض» و«أحزمة ناسفة»... تكتيكات جديدة لـ«القسام» في غزة

حماس: اتفاق وقف إطلاق النار يمكن أن يرى النور قبل نهاية العام الحالي

لبيد إزاء التطبيع مع السعودية: لن نحصل على “الكأس المقدسة” إلا بـ “حكومة وسط”

الأخبار الرئيسية

photo_2024-12-22_15-42-42

غانتس يتهم نتنياهو بتخريب مفاوضات صفقة التبادل..والأخير يرد

وزير إسرائيلي: الأولوية لصفقة شاملة والاستيطان في القطاع "نُكتة"

1-213

"السنوار 2".. من هو الأسير الذي يخشى الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراحه؟

"لوموند": بعد غزة.. فوضى عالمية جديدة

كاتس يهدد: إذا حاول حزب الله انتهاك وقف إطلاق النار "سنسحق رأسه"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية