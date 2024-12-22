شمال غزة يباد.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى كمال عدوان إثر قصف إسرائيلي

غزة/سما/

انقطعت الكهرباء تماما عن مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، إثر استهداف مسيرات إسرائيلية مولدات الكهرباء في المستشفى.

وقال شهود عيان إن مسيرات إسرائيلية استهدفت الأحد، مولدات الكهرباء وخزانات الوقود بمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا ما أدى لانقطاع التيار بالكامل في المستشفى.

والسبت، أعلن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية في تسجيل صوتي من داخل المستشفى أنهم يتعرضون لهجوم إسرائيلي “غير مسبوق” بالقذائف التي اخترقت أقسام المستشفى متسببة في أضرار جسيمة.

وقال مدير المستشفيات الميدانية بصحة غزة مروان الهمص في بيان الأحد، إن الوضع في مستشفى كمال عدوان “صعب”، وإن الاتصال مقطوع مع الطواقم الطبية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر بإخلاء المستشفى دون إعطاء وسائل لإخراج المرضى.

28 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

أفاد الدفاع المدني في غزة الأحد، أن 28 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا في غارات عدة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي ليل السبت الأحد في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم دفاع المدني محمود بصل، إن الدفاع المدني أحصى “28 شهيدا وعشرات المصابين إثر مواصلة الاحتلال للعدوان والقصف الجوي والمدفعي على قطاع غزة الليلة الماضية وصباح اليوم” الأحد.

وأوضح أنه “تم نقل 4 شهداء وعدد من المصابين إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في شارع الجلاء في مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني” في المدينة.

وأضاف أن “13 شهيدا سقطوا في استهداف الطيران الحربي الليلة الماضية منزلا مكوّنا من ثلاثة طوابق في دير البلح وسط القطاع” مشيرا إلى أن غالبية الشهداء من عائلة “أبو سمرة، وبينهم ثلاث نساء وأطفال”.

وتابع: “8 شهداء على الأقل وعدد من المصابين سقطوا في مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج” في شمال شرق مدينة غزة. وأضاف: “تم انتشال جثث 3 شهداء جميعهم في العشرينات من العمر، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شرق مدينة رفح” في جنوب قطاع غزة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في بيان، إن مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع “تعرض فجر اليوم لقصف جوي ومدفعي عنيف ومكثف خصوصا قسم الرعاية والحضانة الذي أصيب بأضرار جسيمة”.