الاحتلال يزعم حدوث خلل فني منع اعتراض صاروخ الحوثيين على "تل أبيب"

القدس المحتلة/سما/

زعم سلاح جو الاحتلال، أن السبب وراء فشله في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن السبت، وأصاب "تل أبيب" مباشرة، يعود إلى خلل في الصاروخ الاعتراضي الذي أطلقته منظومة الدفاع الجوي "حيتس".

جاء ذلك وفق ما أورده سلاح الجو في تحقيقه النهائي بشأن فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط السبت في "تل أبيب"، وأسفر عن إصابة 20 شخصا بجروح طفيفة، وفق القناة 12 العبرية.

وبحسب نتائج التحقيق، فإن الصاروخ الباليستي الذي أُطلق من اليمن سقط في "تل أبيب"، "بسبب خلل موضعي في الصاروخ الاعتراضي وليس في منظومة الدفاع الجوي نفسها".

وقال سلاح الجو الإسرائيلي إن "المخاوف من أن يكون الصاروخ الحوثي مزودا برأس حربي قادر على المناورة جرى استبعادها".

والسبت، برزت تكنهات بأن الرأس الحربي للصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون، كان رأسا حربيا مناورا أي أن محركها يغير المسار ما يجعل مهمة كشفه واعتراضه صعبة، وفق المصدر ذاته.



لكن وفق التحقيق الأخير، فإن خللا حدث في صاروخ "حيتس" الذي تم إطلاقه لاعتراض الصاروخ الباليستي في الطبقة العليا فوق الغلاف الجوي، بحسب القناة 12.

وصباح السبت، سقط صاروخ أطلقه الحوثيون في منطقة "تل أبيب" مخلفا حفرة عمقها عدة أمتار وتسبب في إصابة 20 شخصا بجروح طفيفة وتضرر عشرات الشقق في المنطقة، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ باتجاه الاحتلال، وفق بيان للمتحدث العسكري باسمها يحيى سريع.

وتضامنا مع غزة قامت جماعة الحوثي بعدة عمليات لاستهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات.