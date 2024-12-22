خامنئي: أمريكا والكيان الصهيوني يتوهمان أنهما انتصرا في سوريا

طهران/سما/

قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأحد إن "أمريكا والكيان الصهيوني ومن يقف معهما أحدثوا فوضى في سوريا ويتوهمون بأنهم حققوا انتصارا هناك".



قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اليوم الأحد إن "أمريكا والكيان الصهيوني ومن يقف معهما أحدثوا فوضى في سوريا ويتوهمون أنهم حققوا انتصارا هناك".

وأضاف في خطاب ألقاه اليوم: "ليست لدينا أي قوات تعمل بالوكالة والحديث عن فقدان إيران وكلاءها في المنطقة غير صحيح".

وقال: "اليمنيون يقاتلون لأنهم مؤمنون وحزب الله يقاتل لأن قوته الإيمانية تدفعه إلى الميدان وحماس والجهاد يقاتلون لأن عقيدتهم تُلزمهم بذلك، هؤلاء لا يعملون نيابة عنا، وإذا أردنا يوما أن نتخذ أي خطوة أو أن نتحرك فلن نحتاج إلى أي قوات بالوكالة.

وشدد على أن إيران لن تحتاج أي قوات تعمل بالوكالة إذا ما أرادت اتخاذ أي خطوات عملية أأو إجراء أن تحرك .

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف إن الولايات المتحدة لا ترى دورا لإيران بمستقبل سوريا بعد تغيير السلطة فيها، وأن نفوذ طهران في سوريا سلبي للغاية.

ولفتت إلى أن واشنطن ترى أن إيران تمارس تأثيرا مدمرا على سوريا منذ فترة طويلة وأكدت أنه "من الصعب تصور لماذا يجب على إيران أن تلعب أي دور في مستقبل سوريا؟".