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قطر تهدد الاتحاد الأوروبي..

الأحد 22 ديسمبر 2024 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تهدد الاتحاد الأوروبي..



الدوحة/سما/

حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن بلاده ستتوقف عن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي إذا تعرضت شركة "قطر للطاقة" للغرامات على انتهاكها معايير الاستدامة للشركات.


وكتبت صحيفة "فاينانشال تايمز": "قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي غرامات لعدم الامتثال على النطاق المحدد في توجيه التحقق من الشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد".


وأشارت إلى أن التوجيه المذكرو يلزم دول الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على الشركات لعدم امتثالها لمتطلبات الاستدامة، بحد لا يقل عن 5% من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية للشركة.

وأضاف الوزير القطري: "5% من إيرادات "قطر للطاقة" هي 5% من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب ولذلك لا يمكنني أن أخسر هذا القدر من المال. ولن يوافق أحد على خسارة هذا القدر من المال... لن أوافق على أن تتم معاقبتي... سأتوقف عن توريد الغاز إلى أوروبا".

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