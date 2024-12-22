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"إسرائيل" تواصل هدم وجرف المنازل والبساتين في الجنوب اللبناني

الأحد 22 ديسمبر 2024 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تواصل هدم وجرف المنازل والبساتين في الجنوب اللبناني



القدس المحتلة/سما/

ندد وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية عباس الحاج حسن بالاعتداءات المتكررة للجيش الإسرائيلي وجرف البساتين والممتلكات في جنوب لبنان.

وقال الوزير: "يكرر العدو الإسرائيلي اعتداءاته المدانة بشدة على الاراضي اللبنانية وكان آخرها جرف بساتين الحمضيات في بلدة الناقورة على مقربة من مقر قوات اليونيفيل".

وأضاف أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا لسيادتنا وتهديدًا لأمننا الغذائي ويعرض ثروات الوطن وسيادته ومصدر رزق المزارعين لخطر كبير".

وطالب "المجتمع الدولي واليونيفيل بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات وحماية مزارعينا".

ويستمر الجيش الاسرائيلي بعدوانه على قرى وبلدات الجنوب، حيث نسف عددا من المنازل في بلدة كفركلا.

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