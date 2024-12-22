فنان أمريكي يتهم الولايات المتحدة و"إسرائيل" بتنفيذ إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني

واشنطن/سما/

اتهم مؤسس فرقة "بينك فلويد" الموسيقية روجر ووترز، الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ودعاهما إلى التوقف عن هذه الإبادة.



وقال ووترز في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "كل شخص يمتلك قلبا وعقلا حول العالم يدرك يقينا أن الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل والولايات المتحدة أمر خاطئ، ولا يمكن تدمير شعب بأكلمه".

وفي ذات السياق صرح مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش مساء السبت، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما شاملا على مستشفى "كمال عدوان" شمالي القطاع.

ومن جانبه لفت مدير مستشفى "كمال عدوان" حسام أبو صفية إلى أن الجيش الإسرائيلي يشن "قصفا مكثفا وعنيفا جدا على المستشفى، بطريقة غير مسبوقة وبدون أي سابق انذار على قسم الرعاية والحضانة".

وبشكل يومي، تواصل إسرائيل استهداف مستشفى "كمال عدوان"، ما يسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المرضى وأفراد الطواقم الطبية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمستشفى، بحسب تصريحات سابقة لأبو صفية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.227 قتيلا، و107.573 مصابا.

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.