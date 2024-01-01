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"حزب الله" يكشف عن "المعادلة الوحيدة" التي ستحمي لبنان

الأحد 22 ديسمبر 2024 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يكشف عن "المعادلة الوحيدة" التي ستحمي لبنان



بيروت/سما/

أكد "حزب الله" اللبناني أن "السلاح الشرعي المشترك بين الجيش والمقاومة بدعم من الشعب حتمي وضروري"، وأن "هذه المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان".


وقال نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، اليوم الأحد: "علينا أن نبني استراتيجية تدافع عن هذا الوطن"، مؤكدا على أن "الجيش وحده لا يستطيع أن يواجه العدو".

وأضاف قماطي: "هناك شراكة ضرورية حتمية وطنية لابد منها بين المقاومة والجيش لندافع عن لبنان. الحلم والتمنيات الخبيثة من البعض بأن لبنان يجب أن يبقى بدون سلاح المقاومة لن يتحقق".

وأكد قماطي على أن "حزب الله" سيكون "في أقصى درجات التعاون والانفتاح سياسيا".

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