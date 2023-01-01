الاحصاء: انخفاض في قيمة عجز الميزان التجاري الفلسطيني بنسبة 20%

رام الله / سما/

أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نُشرت اليوم الأحد، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات بلغت 391.7 مليون دولار أميركي، وانخفضت بنسبة 20%، خلال شهر تشرين الأول 2024، مقارنة بالشهر المناظر له عام 2023.

وبحسب نتائج المسح، سجلت الواردات انخفاضا خلال الفترة المرصودة بنسبة 11%، حيث بلغت قيمتها 514.9 مليون دولار أميركي.

كما انخفضت الواردات من إسرائيل بنسبة 8%، وشكلت الواردات من إسرائيل 59% من إجمالي قيمة الواردات، كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 16%.

فيما ارتفعت الصادرات خلال شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 34%، حيث بلغت قيمتها 123.2 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر المرصود بنسبة 38%، مقارنة بالشهر المناظر له عام 2023، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 78% من إجمالي قيمة الصادرات، كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 20%.