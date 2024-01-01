استشهاد رجل أمن وإصابتين خلال اشتباكات مسلحة في جنين

جنين/ سما/

نعت قوى الأمن الفلسطيني أحد بواسلها الشهيد مساعد أول/ ساهر فاروق جمعة ارحيل مرتب الحرس الرئاسي، الذي ارتقى صباح اليوم الأحد، أثناء أداء واجبه الوطني، إثر تعرضه وزملاءه لإطلاق نار غادر من قبل الخارجين على القانون.

وقال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، "إن قوى الأمن وهي تنعى شهيدها البطل، تؤكد أن هذه الجريمة النكراء لن تزيدها إلا إصرارا على ملاحقة الخارجين على القانون، وفرض سيادة القانون، حفاظا على أمن وأمان شعبنا".

وأهاب بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الفئة الضالة، التي تعبث بأمن الوطن واستقراره، مؤكدا أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بحياة أبناء شعبنا.

ونوه إلى أن هذا الحادث المؤسف نجم عنه إصابة عنصرين آخرين من أفراد الأجهزة الأمنية، وهما يتلقيان العلاج اللازم حاليا.