الاحتلال الاسرائيلي ينشئ نقاطا في مناطق احتلها مؤخرا في سوريا وتشرف على دمشق

وكالات / سما/

كشف مصدر سوري محلي أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنشأ 7 نقاط دائمة في "المنطقة العازلة"، على طول شريط "فض الاشتباك"، في أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة في سوريا.

وأوضح في تصريح لقناة الميادين أنّ هذه النقاط هي "الحرمون 1"، و"الحرمون 2"، و"ثغرة بيت جن" (على سفوح جبل الشيخ أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي)، و"تلة قرص النفل" (غربي حضر في ريف القنيطرة الشمالي)، إضافةً إلى "كسارات جباتا الخشب" (في ريف القنيطرة الشمالي)، و"الثكنة الـ74" (في ريف القنيطرة الجنوبي)، و"ثكنة الجزيرة" (عند الحدود السورية الأردنية في حوض اليرموك، في ريف درعا الغربي).

ولفت المصدر السوري المحلي إلى أنّ نقطتي "الحرمون 1" و"الحرمون 2" مشرفتان على العاصمة دمشق وضواحيها الغربية بالكامل.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بصورة عشوائية في اتجاه أحراج الحميدية والحرية في ريف القنيطرة، عقب اشتباه الاحتلال في تحركات قرب شريط "فض الاشتباك".

وفي وقتٍ سابق، أكدت تقارير إعلامية تمركز عناصر الاحتلال في التلال الاستراتيجية كافةً وداخل الثكن العسكرية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، بعد استقدام تعزيزات إضافية إلى المنطقة، عقب احتلال ما يقارب 95% من المحافظة.

يُشار إلى أنّ الاحتلال عمد، خلال الأيام الماضية، إلى تجريف أراضٍ زراعية ومحميات طبيعية، من أجل إنشاء طرق حربية تربط قرى ريف القنيطرة الشمالي بمدرجات جبل الشيخ، شمالي بيت جن، في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.

واحتلّ الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن نحو 500 كيلومتر مربع من الجنوب السوري بصورة كاملة، وجرف كامل المواقع العسكرية السورية في سفوح جبل الشيخ وهضاب القنيطرة ودرعا.