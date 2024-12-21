  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : أجواء غائمة وباردة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

الأحد 22 ديسمبر 2024 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة وباردة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا، وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا، وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

"في خطاب ناري"... لابيد يتعهد بإسقاط حكومة نتنياهو

لحظات الأسد الأخيرة .. هرب بمدرّعة روسية واصطحب معه 3 أشخاص

يديعوت: حماس قد توافق على نفي سجناء إلى دولة ثالثة

لازاريني : قد نضطر للتوقف عن العمل إذا طبقت اسرائيل قوانينها نهاية الشهر القادم..

الكشف عن هوية منفذ عملية دهس بسوق لعيد الميلاد بألمانيا

وفد إسرائيلي يصل القاهرة تزامناً مع وجود قادة حماس و"الجهاد"

«سلاح أبيض» و«أحزمة ناسفة»... تكتيكات جديدة لـ«القسام» في غزة

الأخبار الرئيسية

عقبات جديدة تعترض طريق مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل..رفض اطلاق سراح البرغوثي

443 يوما للحرب على غزة : عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال يهاجم مشفى كمال عدوان

photo_2024-12-21_21-52-13

"في خطاب ناري"... لابيد يتعهد بإسقاط حكومة نتنياهو

يديعوت: حماس قد توافق على نفي سجناء إلى دولة ثالثة

photo_2024-12-21_19-55-01

القسام تبث مشاهد للمرة الأولى تجمع قادة حماس هنية والسنوار والعاروري (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية