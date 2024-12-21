غانتس يدعو لبدء حرب مباشرة مع إيران ..

القدس المحتلة / سما/

دعا عضو مجلس الوزراء الحربي ووزير الجيش الاسرائيلي السابق بيني غانتس، مساء السبت، إلى بدء حرب مباشرة مع إيران، في أعقاب إطلاق الصاروخ الباليستي من اليمن الذي أصاب ملعباً في مدينة يافا وأدى إلى إصابة 16 شخصًا. وقال غانتس في تغريدة له على شبكة "إكس": "حل اليمن في إيران. يجب ألا نكتفي بإجراءات الرد على الحوثيين، فقد حان الوقت لرعاية الرأس".

تأتي دعوة غانتس على خلفية تصعيد الهجمات من قبل الحوثيين على الأراضي الإسرائيلية، حيث أطلقوا صاروخين باليستيين خلال يومين. في حين تم اعتراض الصاروخ الأول وسقط رأسه الحربي في رمات غان، أصاب الصاروخ الثاني مدينة يافا مباشرة، مما دفع غانتس إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات أشمل ضد إيران.

غانتس، الذي شغل منصب وزير الجيش حتى يونيو الماضي، أكد على أن الهجوم الأخير يؤكد ضرورة التعامل مع إيران كمصدر رئيسي للتهديد، وأن الهجمات الحوثية ما هي إلا امتداد لتأثيرات النظام الإيراني في المنطقة.