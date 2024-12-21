443 يوما للحرب على غزة : عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال يهاجم مشفى كمال عدوان

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٤٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٢١ شهيدا و ٦١ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٢٢٧ شهيد و ١٠٧٥٧٣ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة والشمال

وفرض جيش الاحتلال حصارا ناريا على مشفى كمال عدوان الحكومي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية ان هناك قصف إسرائيلي متواصل على المشفى بكل أنواع الأسلحة وإطلاق نار من الدبابات وطائرات "كواد كوبتر" بشكل مباشر على قسمي الحضانة والولادة.

وأشار إلى اصابة أحد الكوادر الطبية في المشفى جراء القصف الإسرائيلي.

وقال انه يوجد داخل المستشفى 66 جريحًا وأكثر من 150 من الكادر الطبي.

وحمّل العالم مسؤولية ما يحدث وما سيحدث مع الكوادر الطبية بسبب القصف والتدمير بحق المنظومة الصحية.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية في بيت لاهيا شمال غزة

واستشهد ثمانية جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة مع عدد كبير من المصابين.

وهذه هي المرة الثالثة التي تقصف فيها المدرسة منذ بداية الحرب.

واستشهد اربعة مواطنين في سلسلة غارات على حي الشجاعية شرق غزة.

وسط قطاع غزة

وارتقى ١١ شهيدا وعدد من المصابين في قصف منزل لغائبة ابو سمرة في دير البلح

كما استشهد اربعة مواطنين بقصف منزل عائلة مطر في مخيم النصيرات وسط القطاع

وتجدد القصف المدفعي شمال مخيم البريج وسط القطاع.

جنوب القطاع

واستشهد المواطن حازم أبو عرقوب وزوجته إثر قصف من مروحية إسرائيلية على شقة سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

ونقلت طواقم الإسعاف ثلاثة شهداء مجهولي الهوية من رفح جنوب قطاع غزة.