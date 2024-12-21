16 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد 16 مواطنا وأصيب آخرون، الليلة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو سمرة، في شارع المزرعة شرق مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، فيما تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

كما استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة.

واستشهد مواطنين اثنين في قصف طائرات الاحتلال المروحية شقة سكنية في عمارة أبو عرقوب وسط خانيونس جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,227 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,573 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.