عدوان أمريكي بريطاني استهدف منطقة عطان في صنعاء

صنعاء/سما/

تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء لعدوان جوي، مساء السبت، وذلك بعد يومين من غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت المدينة ذاتها ومحافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن "عدوان أميركي بريطاني استهدف منطقة عطان في العاصمة صنعاء."

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم، أن " القوات الأميركية نفذت جولة من الغارات المكثفة على اليمن.

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، نقلا عن مسؤولين أمنيين إن إسرائيل تستعد لهجوم آخر على اليمن، وأنها ستحاول إشراك دول أخرى فى الهجوم، مؤكدة نقل تل أبيب رسالة للأمريكيين بتوقع زيادة هجماتهم على الحوثيين.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر إسرائيلى، إن إسرائيل نقلت رسالة للتحالف الدولى تؤكد أن هجمات الحوثيين تهدد استقرار المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن فى وقت سابق، السبت، أن "صاروخا" أطلق من اليمن سقط في مدينة يافا بعد فشل محاولات اعتراضه.

وقال المتحدث باسم الجيش: "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذاراتٍ وسط إسرائيل، جرت محاولات اعتراض غير ناجحة"، مضيفا: "التفاصيل لا تزال قيد الفحص".



وقال مسعفون إن 16 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا الزجاج، بينما أصيب 14 شخصا بكدمات أثناء تدافعهم إلى الملاجئ وتسبب إطلاق الصاروخ في انطلاق صافرات الإنذار في وسط إسرائيل فجرا، ما أدى إلى هرع ملايين الأشخاص إلى الملاجئ.