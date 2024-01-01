وفاة إسرائيلي بسكتة دماغية نتيجة الصاروخ اليمني

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، أن إسرائيليا توفي نتيجة سكتة قلبية أصابته خلال إنذار أُطلق بسبب إطلاق صاروخ من اليمن، انفجر لاحقا في منطقة يافا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن بنيامين بليتشر، البالغ من العمر 68 عاما من سكان ريشون لتسيون، توفي الليلة الماضية نتيجة سكتة قلبية أصابته خلال إنذار أُطلق بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت قريبته، ليتال أورين، إن بنيامين، الذي لم يكن لديه ملجأ، خرج مع أخيه ووالدته إلى درج المبنى. وأضافت: "جلس على الدرج لأنه شعر بتعب، ثم فقد وعيه".

وبعد ذلك، ساعده أفراد عائلته وجيرانه على العودة إلى منزله واستدعوا سيارة إسعاف. وأوضحت أورين: "أثناء انتظار سيارة الإسعاف، فقد وعيه مرة أخرى. وعندما وصل طاقم نجمة داوود الحمراء إلى المكان، تبين أن السبب هو سكتة قلبية. حاولوا إنعاشه لمدة 45 دقيقة، لكن دون جدوى".



وأشارت أورين إلى أن عمها كان لديه كلية واحدة فقط، لكنه لم يعانِ من مشكلات صحية أخرى. وقالت: "وفاته كانت مفاجئة وصادمة لنا جميعًا.

وذكرت نجمة داوود الحمراء في بيان: "في حوالي الساعة الرابعة فجرا، تلقى طاقمنا بلاغا عن شخص شعر بتوعك في منزله في ريشون لتسيون. وأثناء الفحص الطبي، فقد الشخص وعيه وانهار. قدم الطاقم الطبي علاجا مكثفا وحاول إنعاشه لفترة طويلة، لكنهم اضطروا لإعلان وفاته في المكان".