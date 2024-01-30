"القسام" تقتل 5 جنود إسرائيليين بجباليا..3 منهم طعناً بالسكاكين

غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، أنها أجهزت على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان: "في عملية مركبة.. تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعناً بالسكاكين واغتنموا سلاحهم الشخصي ثم اقتحموا منزلاً تحصنت به قوة راجلة وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وأمس الجمعة، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة “حماس”، أن أحد عناصرها فجر نفسه بقوة إسرائيلية في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وقالت “القسام” في بيان “في عملية أمنية معقدة، تمكن مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص إسرائيلي ومساعده بعد ظهر اليوم (أمس) من مسافة صفر في مخيم جباليا”.

وتابع البيان “بعد ساعة من الحدث تنكر نفس المجاهد بلباس جنود الاحتلال واستطاع الوصول لقوة إسرائيلية مكونة من ستة جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح”. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الاسرائيلي عمليته العسكرية واسعة النطاق في شمال غزة منذ اكتوبر/ تشرين الأول الماضي مما أدى إلى استشهاد أكثر من 4000 فلسطيني وفق بيانات صادرة من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.