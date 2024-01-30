  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القسام" تقتل 5 جنود إسرائيليين بجباليا..3 منهم طعناً بالسكاكين

السبت 21 ديسمبر 2024 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تقتل 5 جنود إسرائيليين بجباليا..3 منهم طعناً بالسكاكين



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، أنها أجهزت على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان: "في عملية مركبة.. تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعناً بالسكاكين واغتنموا سلاحهم الشخصي ثم اقتحموا منزلاً تحصنت به قوة راجلة وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وأمس الجمعة، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة “حماس”، أن أحد عناصرها فجر نفسه بقوة إسرائيلية في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وقالت “القسام” في بيان “في عملية أمنية معقدة، تمكن مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص إسرائيلي ومساعده بعد ظهر اليوم (أمس) من مسافة صفر في مخيم جباليا”.
وتابع البيان “بعد ساعة من الحدث تنكر نفس المجاهد بلباس جنود الاحتلال واستطاع الوصول لقوة إسرائيلية مكونة من ستة جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح”. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الاسرائيلي عمليته العسكرية واسعة النطاق في شمال غزة منذ اكتوبر/ تشرين الأول الماضي مما أدى إلى استشهاد أكثر من 4000 فلسطيني وفق بيانات صادرة من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

#كتائب القسام

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : اسرائيل تشترط إبعاد أسرى فلسطينيين ضمن الصفقة عن الضفة

عميل بالموساد يظهرملثماً ويكشف جديداً عن تفجيرات البيجر

كوشنر : 10 دول ستنضم إلى اتفاقيات التطبيع بعد السعودية وخطط لربط مينائي حيفا ومسقط..

لحظات الأسد الأخيرة .. هرب بمدرّعة روسية واصطحب معه 3 أشخاص

الكشف عن هوية منفذ عملية دهس بسوق لعيد الميلاد بألمانيا

نتنياهو: لن أوافق على إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس

أسعار العملات في فلسطين

الأخبار الرئيسية

2-98-730x438

حماس: اتفاق وقف إطلاق النار يمكن أن يرى النور قبل نهاية العام الحالي إذا لم يعطّله نتنياهو

«سلاح أبيض» و«أحزمة ناسفة»... تكتيكات جديدة لـ«القسام» في غزة

2024-01-30T174542Z_671413119_RC2ORY98V5OU_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-HOSTAGES

وفد إسرائيلي يصل القاهرة تزامناً مع وجود قادة حماس و"الجهاد"

نتنياهو يزعم أنه نجح في تغيير شكل الشرق الأوسط.. هذا ما قاله لـ"وول ستريت جورنال"

1-107-730x438

صحيفة أمريكية: "إسرائيل" ضد تركيا.. صراع القوة المتصاعد في الشرق الأوسط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية