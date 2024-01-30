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اتحاد المعلمين: عودة العملية التعليمية في مخيم جنين مرهون بعودة الأمن والنظام

السبت 21 ديسمبر 2024 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المعلمين: عودة العملية التعليمية في مخيم جنين مرهون بعودة الأمن والنظام



جنين/سما/

استنكر الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات تعرض مؤسسات تربوية لإطلاق نار من قبل خارجين على القانون.

وأوضح في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أنه قبل أسبوع تعرض مكتب مدير التربية والتعليم وإحدى المدارس لإطلاق نار بشكل كثيف، مُشدداً على ضرورة فرض الأمن والنظام حتى يتسنى للطلبة عدم تعطلهم عن مدارسهم سواء في المخيم أو محيطه.

وأشار ارزيقات، إلى أن استئناف العملية التعليمية في مخيم جنين ومحيطه، مرهون بعودة الأمن والنظام، قائلا "إنه لا يمكن استئناف العملية التعليمية ولا وضع خطة للفاقد التعليمي طالما أن هناك خطرا يُهدد حياة أبنائنا الطلبة ومعلميهم".

ولفت إلى أن المُعطل الرئيسي والحقيقي لسير العملية التعليمة سواء في جنين أو غيرها هو الاحتلال وعدوانه المُستمر على شعبنا، أما أن يصبح الآن نتيجة فلتان وعبوات مُتفجرة يعرض أبناءنا الطلبة ومعلميهم للخطر فهذا أمر غير مقبول ولا يمكن القبول باستمراره.

#اتحاد المعلمين

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