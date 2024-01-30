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تحذير قديم جديد من الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان

السبت 21 ديسمبر 2024 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير قديم جديد من الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تحذيرا قديما جديدا لسكان جنوب لبنان، مذكرا بأنه يمنع عليهم الانتقال إلى القرى المحددة ومحيطها حتى إشعار آخر.

 

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "تذكير جديد إلى سكان جنوب لبنان أنه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى ومحيطها. جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر"، محذرا من أن "كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

وأضاف: "كذلك يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب، مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".

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