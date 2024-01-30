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إحباط هجوم إرهابي على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك

السبت 21 ديسمبر 2024 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحباط هجوم إرهابي على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك



نيويورك/سما/

أحبطت أجهزة الأمن الأمريكية محاولة هجوم على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، بحسب ما أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس.

وجاء في بيان القنصلية: "دولة إسرائيل تقدر بشدة التعامل الفوري والتعاون الذي قامت به أجهزة الأمن الأمريكية في شأن إحباط محاولة الهجوم على قنصليتنا اليوم".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المشتبه به المحتجز كان من مؤيدي المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشتبه به عاش في فيرجينيا وتم اعتقاله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

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