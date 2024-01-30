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مشجعون إسرائيليون يعتدون على ناشطين فلسطينين خلال مباراة بكرة السلة في فرنسا

السبت 21 ديسمبر 2024 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشجعون إسرائيليون يعتدون على ناشطين فلسطينين خلال مباراة بكرة السلة في فرنسا



باريس/سما/

توقفت مباراة بكرة السلة بين فريق نانتير الفرنسي وفريق هبوعيل حولون الإسرائيلي عندما اقتحم الملعب ناشط يلوح بالعلم الفلسطيني.

 

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قفز أحد الشاب من المدرجات إلى الملعب رافعا العلم الفلسطيني، وركض محاولا الهرب من أمن الملعب الذي لاحقه محاولا الإمساك به لكنه هرب منهم وعاد إلى المدرجات ثانية ليتعرض لهجوم واعتداء من بعض مشجعي الفريق الإسرائيلي وتنفجر اشتباكات بين الجماهير.

وتدخلت الشرطة لفصلهم لكنها استخدمت القوة ضد الناشطين.

وأثناء الشجار، وجه المشجعون الإسرائيليون الإهانات إلى المؤيدين للفلسطينيين.

كما أظهرت مقاطع فيديو اعتقال الشرطة الفرنسية لمن حملوا العلم الفلسطيني، تاركين من يحملون العلم الإسرائيلي من جمهور الفريق المنافس.

وكانت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز ألغت في وقت سابق قرار بلدية نانتير بإقامة المباراة بدون جمهور.

وتم حظر مظاهرة نظمها مؤيدون فلسطينيون في نانتير ضد المباراة الأحد الماضي، في باريس ونانتير رفضا لاستضافة الفريق الإسرائيلي في فرنسا بسبب تواصل الإبادة الجماعية في غزة.

#اسرائيل #فلسطين

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