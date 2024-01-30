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صحة غزة تعلن استشهاد ألف طبيب وممرض منذ الـ7 من أكتوبر

السبت 21 ديسمبر 2024 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تعلن استشهاد ألف طبيب وممرض منذ الـ7 من أكتوبر



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت أن القوات الإسرائيلية قتلت ألف طبيب وممرض في القطاع منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر 2023.


وقال مدير عام الصحة بغزة إن الجيش الإسرائيلي "اعتقل أكثر من 350 فردا من كوادر القطاع الطبي في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 استشهد 3 منهم داخل السجون الإسرائيلية".

واستشهد ما لا يقل عن 31 شهيدا  في القطاع منذ ساعات فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.227 شهيدا، و107.573 مصابا.

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70 بالمئة من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

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