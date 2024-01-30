"سرايا القدس" تعلن استهداف محور نتساريم بالصواريخ

غزة/سما/

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" اليوم السبت استهداف محور نتساريم بقصف مكثف بصواريخ "107".



وجاء في بيان "سرايا القدس": "قصفنا برشقة صاروخية من نوع (107) موقع قيادة وسيطرة يتبع للعدو في محور "نتساريم" وقد رصد مقاتلونا هبوط طائرة مروحية في المكان المستهدف لإجلاء المصابين".

عرضت "سرايا القدس" في وقت سابق مشاهد من تنفيذ عملية "استحكام مدفعي" على مقر قيادة وسيطرة إسرائيلي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات عملية رصد ومراقبة قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة وسط المنازل السكنية التي دمرت معظمها، ثم بدء إطلاق قذائف نحو تجمعات الجنود.