الجيش اللبناني يتسلم مواقع فصائل فلسطينية في البقاع الغربي

أعلن الجيش اللبناني تسلّمه موقع القيادة العامة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في جبل السلطان يعقوب في البقاع الغربي شرقي لبنان.

الجيش اللّبناني يرفع العلم اللّبناني وعلم الجيش على موقع حشمش بعد تسلّمه من الجبهة الشعبية

وقال الجيش إنه دخل إلى نفق القيادة العامّة ونشر وحداته حول الموقع.

وقال مصدر في الجيش اللبناني إإنه يتسلم بهذه الأثناء موقع حشمش الواقع بين قوسايا ودير الغزال بالبقاع الأوسط من مسلحي الجبهة الشعبية القيادة العامة.

وأضاف المصدر أن الجيش تسلم بالساعات الماضية بالبقاع الغربي موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الإنتفاضة.