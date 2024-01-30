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أول تعليق من "حماس" بعد استهداف الحوثيين تل أبيب

السبت 21 ديسمبر 2024 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من "حماس" بعد استهداف الحوثيين تل أبيب



غزة/سما/

علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت على استهداف حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن تل أبيب.


وقالت الحركة في بيان لها: "نثمن في حركة المقاومة الإسلامية حماس عاليا الموقف الأصيل للإخوة أنصار الله في اليمن الشقيق الاستمرار  في إسناد شعبنا الفلسطيني، والانتصار لمظلوميته".

وأضاف البيان: "إننا في حركة حماس إذ نؤكد على العلاقة المتينة والقوية التي تربط الشعبين الفلسطيني واليمني، فإننا نعبر عن مباركتنا وتقديرنا للإخوة في أنصار الله على مواصلة ضرباتهم في قلب الكيان الصهيوني، تضامنا وإسنادا لشعبنا  في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها".

وخلال الساعات الماضية، أعلنت حركة "أنصار الله" أنها ضربت "هدفا عسكريا في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، وقال الجيش الإسرائيلي إنه فشل في اعتراضه، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

من جهتها، أفادت نجمة داود الحمراء بأن 16 شخصا أصيبوا بشظايا الزجاج عقب الهجوم الصاروخي الباليستي من اليمن، تم نقلهم إلى مستشفيات وولفسون وإيخيلوف، وأصيب 14 شخصا آخرين في طريقهم إلى المنطقة المحمية وتم تحديد 7 إصابات بصدمة نفسية.

وأمس الجمعة، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، أنها نفذت عمليتين عسكريتين بعدد من الطائرات المسيّرة ضد "أهداف حيوية" جنوب ووسط إسرائيل، إحداهما بالاشتراك مع جماعة عراقية مسلحة.

والخميس، أعلنت الجماعة اليمنية تنفيذ 3 عمليات عسكرية على مواقع إسرائيلية، بالتزامن مع غارات إسرائيل على صنعاء والحديدة.

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