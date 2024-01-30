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الاحتلال يقتل 644 رياضياً غزياً منذ السابع من أكتوبر 2023

السبت 21 ديسمبر 2024 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتل 644 رياضياً غزياً منذ السابع من أكتوبر 2023



رام الله/سما/

 ارتفع عدد الشهداء الرياضيين والكشفيين جرّاء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2024 إلى 644.

وبيّن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أنه من بين الشهداء 359 بين لاعب وإداري وعامل في مجال كرة القدم، والشهداء هم: 91 طفلا و268 شابا، كما ارتقى 89 شهيداً من الحرمة الكشفية و196 من الاتحادات الرياضية الأخرى.

ونوه الاتحاد في منشور على "فيسبوك" إلى أن هناك 24 شخصا في كرة القدم اعتقلوا في الضفة الغربية، ولم يسجل أي اعتقال لأي رياضي في قطاع غزة.

ووفق الاتحاد، قد دمر الاحتلال الإسرائيلي 278 منشأة رياضية (265 في قطاع غزة و13 بالضفة الغربية المحتلة).

وختم الاتحاد الفلسطيني منشوره بالتأكيد على أن "العدد ليس نهائيا في ظل المفقودين وقلة المصادر".

وترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أسفرت عن وفاة عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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