الصحة : 21 شهيداً و61 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، أن جيش لاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء العشرات، وصل منها للمستشفيات 21 شهيداً و61 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وقالت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 442 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45,227 شهيداً و107,573 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأهابت، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.