الاحتلال يحول خربة "أم الخير" لمنطقة عسكرية

الخليل/سما/

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية أم الخير جنوب شرق يطا، جنوب الخليل، لمنطقة عسكرية مغلقة ومنعت السكان من التحرك من منازلهم.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل، راتب الجبور، ان قوات الاحتلال انتشرت بين بيوت المواطنين ومنعتهم من الحركة او الخروج من منازلهم.

وفي سياق متصل، قال الجبور، ان مستوطني مستوطنة "سوسيا" جنوب الخليل، هاجموا، مسكن المواطن حسين راضي النواجعة، واعتدوا على ابناءه ومواشيه وقاموا بتدمير خلايا شمسية مولدة للتيار الكهربائي وخيام.