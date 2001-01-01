شاهد.."استقبال استثنائي".. جهاد الحسين يعود إلى سورية بعد اغتراب دام 14 عاما

واستقبلت الجماهير السورية لاعب منتخب بلادها ونادي الكرامة السابق جهاد الحسين بشكل جنوني بعد تنظيم استقبال حافل له في مقر نادي الكرامة بمدينة حمص.

وتوافد مئات من المشجعين للترحيب بجهاد الحسين حيث استقبلوه بالأعلام والأهازيج والشماريخ.

ونشر حساب نادي الكرامة على منصة "إكس" صورا للاعب عند استقباله وقال: "أسطورة صناعة اللعب الثابت على مبدأ الأحرار وناثر السحر والمتعة في ذكريات جميع الكرماويين يعود إلى مسقط رأسه محافظة حمص بعد شوق كبير، النسر جهاد الحسين مرحبا بك مجددا في بيتك الكروي الأول".

تجدر الإشارة إلى أن جهاد الحسين ولد في مدينة حمص 1982 وكان لاعبا مميزا في خط الوسط منذ بداية رحلته في عالم كرة القدم إذ سطع نجمه سريعا في صفوف نادي الكرامة من عام 2001 حتى 2008 بعدما سجل له 33 هدفا في 121 مباراة ليتوج بالعديد من الألقاب المحلية.

والتحق نجم الكرة السورية جهاد الحسين في عام 2011 بنادي نجران السعودي وبقي معه حتى عام 2013، ليخوض بعدها تجربة مع نادي دبي ثم التعاون السعودي من 2014 حتى 2019 وهناك أحرز 16 هدفا في 128 مواجهة تكللت بحصد لقب كأس الأمير في آخر موسم له مع الفريق ليرحل بعدها إلى نادي الرائد الذي كان شاهدا على اعتزاله رياضة كرة القدم.