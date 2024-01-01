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بعد الاجتماع معه.. الإدارة الأمريكية تُلغي مكافأة بـ10 ملايين دولار رصدت للقبض على أحمد الشرع

السبت 21 ديسمبر 2024 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد الاجتماع معه.. الإدارة الأمريكية تُلغي مكافأة بـ10 ملايين دولار رصدت للقبض على أحمد الشرع



دمشق/وكالات/

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، إلغاء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار رصدتها سابقا ضمن مساعيها للقبض على زعيم “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، عقب اجتماعها مع مسؤولي بالهيئة، في وقت سابق الجمعة، بالعاصمة السورية دمشق، وفق ما أفاده مراسل الأناضول.
وقالت ليف: “أخبرته (الشرع) أننا لن نواصل تقديم المكافأة المرصودة منذ سنوات ضمن برنامج مكافآت من أجل العدالة”، في إشارة إلى مكافأة بـ10 ملايين دولار رصدتها سابقا ضمن مساعيها للقبض عليه.

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