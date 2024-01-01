442 يوما للحرب على فلسطين..تصعيد دموي اسرائيلي كبير وسقوط عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة..

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٤٢ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٧٧ شهيد و ١٧٤ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٢٠٦ شهيد و ١٠٧٥١٣ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة والشمال

وتواصلت الغارات الاسرائيلية بشكل عنيف على مختلف أنحاء مدينة غزة والشمال.

واستشهد مواطن واحد واصيب خمسة في قصف استهدف منزلا في محيط مدرسة التابعين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة "خلة" في جباليا النزلة شمال قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد ١٢ مواطن بينهم ثمانية من الأطفال وعدد كبير من الجرحى.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية شقة في منطقة الكرامة دون اصابات.

وواصلت قوات الاحتلال نسف المنازل بمخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا مع التركيز على محيط مشفى كمال عدوان والعودة.

وسط قطاع غزة

وارتقى ثمانية شهداء وخمسة عشر مصابا اثر قصف الاحتلال شقة سكنية ببرج يافا بمخيم النصيرات تعود لعائلة ابو عبد الله وهم رجل وزوجته وخمسة من أبناءه

1-منال الشريف ( ابو عبد الله )

2 محمد عرفات ابو عبد الله

3-تامر عرفات ابو عبد الله

4-ادم عرفات ابو عبد الله

5-لارا عرفات ابو عبد الله

6-ليان ابو عبد الله

7-عرفات عبد الله ابو عبد الله

8-رامي عايش احمد

وتجدد القصف المدفعي شمال مخيم البريج وسط القطاع.

جنوب القطاع

ونسف جيش الاحتلال مربعا سكنيا شرق مدينة رفح جنوب القطاع فيما جددت الزوارق الحربية قصفها لمنطقة المواصي غرب المدينة.

وقصف قوات الاحتلال المناطق الشرقية لخان يونس بالمدفعية.