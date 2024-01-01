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طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار مساء

السبت 21 ديسمبر 2024 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار مساء



رام الله/سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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