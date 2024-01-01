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الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة لمصر بـ 5 مليارات دولار

السبت 21 ديسمبر 2024 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة لمصر بـ 5 مليارات دولار



واشنطن / وكالات /

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لأسلحة إلى مصر بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار. وفقا لرويترز.

ويشكل تجديد ودعم ومعدات الدبابة إبرامز الجانب الأكبر من صفقة الأسلحة الجديدة المعلن عنها بتكلفة تبلغ 4.69 مليار دولار. والشركة المتعاقدة هي جنرال داينامكس لاند سيستمز.

كما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أيضا أن مبيعات الأسلحة الأخرى المتحملة تشمل صواريخ هيلفاير مقابل 630 مليون دولار ومنظومة أسلحة فتاكة دقيقة مقابل 30 مليون دولار.

وذكرت وكالة التعاون الدفاعي التابعة للبنتاجون أن مصر هي الدولة الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة التي تنتج دبابة أبرامز الأميركية، مشيرة إلى أن برنامج تجديد الدبابات سيحسن من تدفق معدات وأجزاء الدبابة من الولايات المتحدة إلى مصر، ما يقلل من السعر الإجمالي للوحدة.

وتنتج مصر الدبابة الأميركية باتفاق وقعته مع واشنطن منذ 1988، على أن تنتج القاهرة 40% من المكونات مقابل إنتاج 60% من الدبابة في الولايات المتحدة ليتم نقل الإنتاج الأميركي إلى القاهرة لتجميعه بشكلٍ نهائي.

وقالت الوكالة التابعة للبنتاجون إن الصفقة تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي، عبر مساعدة وتعزيز حليف رئيسي خارج حلف الناتو يبقى "شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط".

وأكدت أن بيع تلك المعدات لمصر لن يغير من ميزان القوى العسكرية الأساسي في المنطقة.

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