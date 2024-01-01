كتائب القسام تكشف عن تفاصيل عملية استشهادية معقدة في جباليا..

غزة /سما/

قال مصدر قيادي في كتائب القسام إن عملية أمنية معقدة نُفّذت بمخيم جباليا "فجّر خلالها أحد مجاهدينا نفسه في قوة صهيونية"، وأشار إلى أن العملية "أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح".

وكشفت كتائب القسام عن تفاصيل العملية الاستشهادية المعقدة وقالت" ان مقاوم اجهز على قناص إسرائيلي ومساعده من مسافة صفر في مخيم جباليا، ظهر اليوم. - بعد ساعة من الحدث.. تنكر نفس المقاوم بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة مكونة من 6 جنود، وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف بهم، فأوقع الجنود بين قتيل وجريح".