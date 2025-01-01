"الأونروا": وقف السويد تمويلها لنا مخيب للآمال ويضاعف من معاناة أهل غزة

القدس المحتلة/سما/

اعتبر المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، قرار حكومة السويد بوقف تمويل (الأونروا) في عام 2025م، بأنه "مخيب للآمال ويأتي في أسوأ وقت بالنسبة للاجئي فلسطين".

وقال لازاريني، في تصريح صحفي: "اتخذ هذا القرار بعد يوم واحد فقط من تبني أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا يدعم الأونروا".

وأضاف أن السويد كانت شريكًا موثوقًا وطويل الأمد للأونروا، حيث قدمت الدعم السياسي والمالي لعقود"، مشيرًا إلى أن "هذا يوم حزين للاجئي فلسطين وللنظام متعدد الأطراف الذي كانت السويد رائدة فيه".

يأتي وقف السويد تمويلها، في وقت تتعرض فيه الأونروا لهجمات سياسية غير مسبوقة، بما في ذلك حملات تضليل تهدف إلى سلب الفلسطينيين وضعهم كلاجئين.

ونبه لازاريني، من أن وقف تمويل (الأونروا)، سيقوض عقودًا من استثمار السويد في التنمية البشرية، بما في ذلك حرمان مئات الآلاف من الفتيات والفتيان في المنطقة من حقهم في التعليم.

وأوضح أنه "بالنسبة لسكان غزة، سيضاعف هذا القرار معاناتهم المستمرة على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية منذ الهجوم المروع في 7 أكتوبر والحرب المستمرة".

وأكمل المفوض العام: "آمل أن تعيد حكومة السويد النظر في قرارها وأن تستمر في تضامنها الطويل من خلال الاستثمار في الحلول السياسية والتنمية البشرية للاجئي فلسطين عبر الأونروا".