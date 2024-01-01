الالاف يشيعون جثامين أربعة شهداء في مخيم طولكرم

طولكرم/سما/

شيعت جماهير طولكرم، بعد صلاة الجمعة، جثامين أربعة شهداء من مخيم طولكرم.

والشهداء الأربعة، هم: طارق محمود محمد الدش (30 عاما)، ودوسم سفيان أحمد العوفي (19 عاما)، ومحمد نافز أحمد رحايمة (31 عاما)، ومحمد عيسى العوفي (26 عاما).

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

واتجه المشيعون إلى منازل ذوي الشهداء في مخيم طولكرم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ومن ثم تمت الصلاة على جثامينهم الطاهرة في مسجد السلام، ومواراتهم الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة، شرق المدينة.

وارتقى الشبان الأربعة بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة كانوا يستقلونها في حارة البلاونة وسط مخيم طولكرم أمس الخميس، كما أصيب أربعة مواطنين بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة.