إسرائيل تهاجم بابا الفاتيكان بسبب غزة…

القدس المحتلة/سما/

انتقد وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، اقتراح البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الجمعة بأن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي على غزة يمثل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال شيكلي، في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "إيل فوجيو" الإيطالية، إن تصريحات بابا الفاتيكان، التي وردت في مقتطفات نشرت الشهر الماضي، من كتاب سيطرح قريباً، تمثل "استخفافاً" بمصطلح الإبادة الجماعية.

وكتب شيكلي: "لأننا شعب فقد 6 ملايين من أبنائه وبناته في (الهولوكوست)، لدينا حساسية بشكل خاص إزاء الاستخفاف بمصطلح (الإبادة الجماعية)، فهو استخفاف يقترب بشكل خطير من إنكار الهولوكوست".

وطلب شيكلي، الذي أنهى الرسالة بوصف بابا الفاتيكان بأنه "صديق عزيز للشعب اليهودي"، من البابا توضيح موقفه "بشأن الاتهام الجديد بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

ولم يرد الفاتيكان بعد على طلب للتعليق على الرسالة.