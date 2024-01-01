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سوريا.. الحكومة المؤقتة تحضر لإطلاق حوار وطني خلال أيام

الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا.. الحكومة المؤقتة تحضر لإطلاق حوار وطني خلال أيام



دمشق/ وكالات/

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن الحكومة المؤقتة تعمل على عقد اجتماع موسع في دمشق لإطلاق حوار وطني شامل خلال الأيام المقبلة.

وأكدت المصادر أن الاجتماع سيحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته، كما ستتم دعوة ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين، مبينة أنه سيشارك بالاجتماع أيضا ممثلين عن الفصائل العسكرية للثورة سيشاركون في الاجتماع.

وأفادت بأن الاجتماع سيضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة السورية أكملت تحضيراتها للاجتماع وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة.

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