ليبرمان : يجب إعادة الأسرى الإسرائيليين والانسحاب من غزة ومحور فيلادلفيا …

القدس المحتلة/سما/

أكد زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان على وجوب إطلاق سراح كل “الأسرى الإسرائيليين” فورا، والخروج من غزة، وإغلاق المعابر، ورفع المسؤولية عن عاتق اسرائيل.

وقال ليبرمان لصحيفة “إسرائيل اليوم”، إن إبقاء الجنود الإسرائيليين على محور فيلادلفيا يعني تركهم مثل البط في ميدان الرماية.

وأضاف أنه “لا يمكن أن تبقى إسرائيل في واقع تمتلك فيه إيران أسلحة نووية”.

وتابع: “علينا توجيه ضربة استباقية لإيران لمنع تعاظم قوتها، ونستطيع تدمير كل المنشآت النووية الإيرانية وحدنا، ويجب ألا ننتظر أكثر”.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45 ألفا و206 شهداء، و107 آلاف و512 مصابا.