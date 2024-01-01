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متى سيصلي أدوغان في المسجد الأموي بدمشق؟

الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
متى سيصلي أدوغان في المسجد الأموي بدمشق؟



سما / وكالات /

قال مصدر في مكتب الرئاسة التركية إنه لا معلومات عن أي زيارة مرتقبة للرئس رجب طيب أردوغان إلى سوريا.

وتأتي تصريحات المصدر التركي عقب تصريحات صدرت مؤخرا عن مصادر في دمشق لصحيفة "Türkiye" بأن أردوغان قد يزور سوريا خلال الأيام الـ15 المقبلة.

وسيتم إنشاء "درع جوي وبري" طوارئ للرئيس على طول خط حماة-حمص-إدلب، كما سيتم تفعيل الرادارات التركية ومراقبة كافة التحركات الجوية.

وكان أردوغان قد أفصح في تصريحات سابقة له منذ سنوات عن أمنياته  وتطلعاته، والتي باتت ربما قريبة التحقق وفق ترجيحات البعض، بزياردة دمشق وأداء الصلاة في الجامع الأموي وزيارة قبر صلاح الدين الأيوبي  وزيارة تربة الصحابي بلال الحبشي والإمام ابن عربي، والكلية السليمانية ومحطة الحجاز.

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